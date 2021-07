Pukkelpop hoeft nog niet te vrezen voor oplopend coronacijfer

In Het Journaal kreeg de Vlaamse minister-president Jan Jambon de vraag of grote evenementen als Pukkelpop wel gehouden kunnen worden nu de cijfers in rap tempo omhoog gaan. De politicus zei daarop dat er ondanks de stijgende cijfers genoeg garanties zijn voor doorgang van het festival dat tussen 19 en 22 augustus wordt gehouden. Volgens hem is de toegang tot het festival goed geregeld. Zo moeten bezoekers een negatieve test kunnen overleggen of aantonen dat ze aan de vaccinatie-eisen voldoen.

Jambon zegt wel bezorgd te zijn over de snel stijgende besmettingscijfers, maar hij zegt dat er nog een week te gaan is voor het Overlegcomité van de verschillende regeringen in België een beslissing moet nemen. Voorlopig denkt de Vlaamse minister-president dat Pukkelpop dus veilig genoeg is.

Op het festival treden acts als Liam Gallagher, Editors en Billy Nomates op. Nederlandse acts die op het meerdaagse festival optreden zijn Altın Gün, Heideroosjes, De Jeugd van Tegenwoordig, Joost en Josylvio.