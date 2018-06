Prins William en Catherine worden oom en tante!

In tegenstelling tot haar zus heeft ze geen last van ochtendmisselijkheid. „Ik heb zoveel geluk gehad dat ik in de eerste twaalf weken zonder misselijk te worden ben doorgekomen”, schrijft Pippa. „Ik merk dat mijn lichaam verandert en dat het gewicht toeneemt, maar dankzij effectieve oefeningenen sporten heb ik het gevoel sterker te zijn voor een gezonde zwangerschap, geboorte en herstel.”

Al sinds april deden geruchten de ronde dat de 34-jarige Pippa zwanger is, maar officieel werd steeds niets bevestigd. Ze trouwde in mei vorig jaar in Englefield met bankier James Matthews. Vorige maand was het paar aanwezig op het huwelijk van Williams broer Harry met Meghan.

De baby wordt in oktober verwacht.