Mel B mag eigen huis niet meer in

De advocaat van Stephan nam eind mei foto’s toen Mel B met een aantal vrienden de garage van haar voormalig echtelijke woning leeghaalde. Daarmee stapte hij naar de rechter, die eerder bepaalde dat Stephan de regel dat beide partijen geen derden in het huis mogen laten had gebroken door er feestjes te geven. Mel had daardoor de laatste tijd alleenrecht op de woning. Maar na het zien van de foto’s oordeelde de rechter donderdag dat ook zij er niet meer mag komen.

De villa in de heuvels rond Hollywood staat al een tijdje te koop voor 7,5 miljoen dollar. Volgens de New York Post moeten zij die prijs van de rechter verlagen tot 6,5 miljoen, zodat de woning sneller verkocht wordt en de bezittingen van de twee snel kunnen worden verdeeld.

Naast ruzie om het huis, strijdt het voormalige stel ook om de voogdij van dochter Madison (6), en de 10-jarige dochter van Mel en Eddie Murphy, Angel. Stephan claimt de belangrijkste vaderfiguur te zijn in het leven van het meisje en wil een bezoekregeling.