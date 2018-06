Wulf verwoordt zoektocht op eerste EP

De vijf nummers vertellen het verhaal van Wulf, die eigenlijk Lieuwe Albertsma heet, en zijn keuze voor de muziek. Over de beslissing om zijn baan op te zeggen en te kiezen voor een leven als artiest. „De eerste jaren waren niet makkelijk”, vertelt Wulf over de beginperiode als muzikant. „Maar ondanks de tegenslagen en onzekerheid wist ik dat ik de muziek in wilde. Het zoekende, zoeken naar een bestemming, dat is de rode draad van de EP. Het gevoel van vastzitten en willen uitbreken.” Een aantal nummers is vrolijk, twee andere hebben een donkerder tintje. „Mijn leven bestond toen ook uit ups en downs. Dus ik wilde juist ook dat gevoel terug laten komen. Het hoort bij het kleurenpalet van die tijd.”

Wulf onderschatte hoe moeilijk het is om door te breken in de muziekwereld. De faciliteiten, zoals een studio en een producer had hij, maar het lukte niet zijn nummers aan een groot publiek te laten horen. Dan sloeg de twijfel soms toe. „Over de essentie van mijn droom twijfelde ik nooit. Ik wist dat ik muziek wilde maken en mijn muziek wil laten horen. Maar de zorgen en stress waren er volop. De schulden liepen op en incassobureau’s stonden wekelijks voor mijn deur.” De 31-jarige zanger realiseerde zich toen dat er snel iets moest veranderen. „Ik dacht: binnen een half jaar moet het lukken. Dat deed ik door te visualiseren, bijna obsessief gebruik maken van mijn verbeeldingskracht.”

Levenswerk

Summer On You, dat Wulf samen met Lucas & Steve en Sam Feldt maakte, was een omslagpunt in zijn carrière. Nadat het nummer in de Top 40 terecht kwam, werd Wulf bekend bij het grote publiek. Zijn tweede, eigen hit, Mind Made Up, en een clubtour volgden en er kwamen steeds meer aanvragen voor optredens. In oktober verschijnt zijn eerste album waaraan de zanger nu volop werkt. „Het album wordt mijn levenswerk, zo voelt het echt. Het gaat over hoop, over doorzetten en niet opgeven.”

Het uitbrengen van een eigen plaat is voor Wulf een droom die uitkomt. „Dan is het voor mij geslaagd en hoef ik me niet meer te bewijzen.” Het plan is om daarna door Europa te gaan toeren om op te treden. Of hij fulltime op het podium wil staan, weet hij nog niet. „Ik wil me misschien wat meer op het produceren gaan toeleggen. De balans vinden tussen optreden en achter de schermen werken.”

Kus

Deze zomer staat Wulf met zijn band op meerdere festivals waaronder Appelpop, Bierpop en Concert at SEA. Op die laatste verheugen ze zich het meest. „Dat we op Concert at SEA staan, is heel bijzonder. Vanwege de locatie maar ook door die enorme hoeveelheid publiek. Het is echt een kus op het ego van een artiest.”