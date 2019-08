Estelle Cruijff en René van Dam slachtoffer van dezelfde berover

Dit bleek donderdag uit een pro-formazitting op de rechtbank in Amsterdam. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichtgeving van Shownieuws hierover.

Nicolettes vader René van Dam werd op 20 februari op klaarlichte dag in de buurt van het Hilton Hotel overvallen. Volgens Nicolette werd haar vader op zeer gewelddadige wijze beroofd en liep hij daarbij zwaar lichamelijk letsel op. De politie pakte vervolgens vier verdachten op, onder wie de 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Tijdens de zitting in de rechtbank maakte de officier van justitie bekend dat deze man ook wordt verdacht van de gewelddadige beroving van Estelle Cruijff. De ex-vrouw van Ruud Gullit werd in november voor haar huis van haar scooter gesleurd waarna haar Rolex hardhandig van haar werd afgenomen. Estelle vertelde later in een interview over deze traumatische ervaring. Ze zei dat het maanden heeft geduurd voordat ze ’s avonds de straat weer op durfde.

Estelle zelf wil niet reageren op de nieuwe bevindingen, maar haar advocaat laat aan Shownieuws weten dat hij namens Estelle een claim bij de verdachte indient wegens geleden materiële en immateriële schade.