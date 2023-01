Premium Het beste van De Telegraaf

Zo worden Ivana’s bezittingen verdeeld (en Donald Trump krijgt niets)

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ivana Trump overleed afgelopen zomer aan de gevolgen van een val van de trap in haar woning. Ⓒ ANP/HH

Een herenhuis in New York, een appartement in Miami Beach, twee huizen in Frankrijk en een hond: de nalatenschap van Ivana Trump, die afgelopen zomer op 73-jarige leeftijd overleed, is immens. De eigendommen van de socialite worden verdeeld over haar drie kinderen, een voormalige oppas en een mysterieuze vriendin. Ook een van Ivana’s ex-partners mag aanspraak maken op haar nalatenschap, maar dat is in ieder geval niet Donald Trump. Hij krijgt helemaal niets!