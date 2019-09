Dotan: ’Ik heb me nog nooit zo lekker op het podium gevoeld’

Dotan durft nu veel meer van zichzelf te laten zien. „Ik had het idee dat ik mij voorheen heel vaak verschool achter metaforen, heel poëtisch. En nu dacht ik: f*ck it, ik ga gewoon zeggen zoals het is.” Soms is dat nog wel even wennen. „Soms komt er een zin uit en dan denk ik: dat ik dat gewoon op het podium deel.”

Het is alweer vier jaar geleden dat Dotan het land in ging met zijn band. Wel heeft de zanger de afgelopen tijd al optredens in Europa gedaan en dat smaakt zeker naar meer. „Ik heb me nog nooit zo lekker op het podium gevoeld, zo vrij.”

De zanger staat maandag eerst in een uitverkocht Paradiso en reist in februari naar Eindhoven, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Groningen en Den Haag.