Zoon Mariah Carey bestelt hond online

„Mijn zoon is een technologisch genie. Ik moet hem echt in het oog houden met de iPad”, zei Mariah in de Amerikaanse talkshow Jimmy Kimmel Live. „Onlangs gaf hij bijna 5000 dollar uit op Amazon en bestelde hij een hond online.”

De zoon van Mariah was bij zijn vader Nick Cannon toen hij een nieuw huisdier uitzocht. „Ze belden Nick om te zeggen dat de hond klaar was om opgehaald te worden. En hij had zoiets van: ik heb helemaal geen hond besteld”, aldus de zangeres.

De viervoeter is er ook niet gekomen. „We hebben genoeg honden. We hebben de bestelling geannuleerd. We hebben honden, vissen. De kinderen hebben alles wat ze nodig hebben.”