Ronnie Flex brengt single uit met BLØF

„BLØF had mij benaderd om een van mijn favoriete liedjes of all times samen met hen opnieuw te maken”, vertelt Ronnie Flex tegen Tan. „Daarna zijn we de studio ingedoken. Het ging allemaal heel organisch, zij stonden open voor mijn ideeën en ik voor die van hen. Er was gewoon een hele goede vibe en sfeer. Er is een hele mooie track uitgekomen.”

De rapper straalt van blijdschap. „Ik ben er heel trots op. Ik ben zo’n grote fan, van BLØF in het algemeen. Ik vind dat dat nummer sowieso thuishoort in de top vijf beste Nederlandstalige nummers ooit geschreven. Misschien is het zelfs wel de beste. Voor mij was het een inkoppertje, ik was zo blij. Ik moest daar echt werk van maken.”

In maart plaatste Flex al een video op sociale media waarin het nummer te horen was.

Ronnie Flex maakte gedurende zijn carrière al talloze liedjes met andere artiesten. Zo scoorde hij nummer 1-hits met Lil’ Kleine, Frenna, Maan en Famke Louise.