Olcay Gulsen onder vuur

In het item in RTL Boulevard ontstaat er een discussie over de desbetreffende paspoppen in sportkleding. Olcay stelt dat het ’een extreme uitvergroting’ is. „Ik vind: dit is niet echt een maatje meer. Dit is maatje 48/50 denk ik”, aldus Olcay.

Wanneer Peter R. de Vries vraagt wat dat uitmaakt, zegt ze: „Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten.” Een uitspraak die bij veel kijkers van het entertainmentprogramma in het verkeerde keelgat schiet. Daarna probeert Olcay het wat te nuanceren, door te stellen dat ze het ’goed vindt dat ze het doen’ en dat men ’in iedere maat moet kunnen sporten’. Caroline valt haar bij door te vragen: „Wil je als je zo zwaar bent in zo’n outfit?”, waarna ze als optie aandraagt ’iets wijds’ te dragen.

Twitteraars zijn furieus. „Wat zien/zagen mensen toch in die Olcay? Zakelijk een ramp, personeel op straat, malversaties en ondertussen een jubelboek over haar succes uitbrengen. Mijn god, dan ben je narcistisch. Nu dus mensen met maatje meer de grond intrappen. Is maar 1 woord voor, bitch!”, schrijft iemand, terwijl in een andere reactie te lezen valt: „Kan iemand Olcay gewoon van de buis halen? Mensen met een kilo meer hebben juist recht op goede sportkleding. Stop met je fatshaming Olcay! Jij discrimineert mensen met overgewicht. Je bent om te kotsen!”

Hieronder een greep uit de vele boze reacties: