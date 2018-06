Eendagsvlieg Rebecca Black maakt comeback

„Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben zo blij om het podium te beklimmen en het voelt zo goed om dit nu op mijn eigen manier te kunnen doen”, vertelt Black in de show. De zangeres vertelt ronduit over hoe haar jeugd al volledig in het teken van muziek stond en dat ze het een ontzettend leuk experiment vond om te werken aan de single Friday, waarmee ze wereldberoemd werd.

„Toen het eenmaal op internet stond, barstte de bom. De slechte commentaren waren overal. Niemand kan je daarop voorbereiden. Het is zo verschrikkelijk als mensen je op je 13e vertellen dat je niet op deze wereld thuishoort. Ik heb er vaak over nagedacht om te stoppen met muziek. Maar je moet het nooit toestaan dat mensen je zeggen dat je passie verkeerd is.”

Om haar deelname aan The Four als wraak te zien, gaat een stapje te ver voor Rebecca, maar ze wil haar auditie wel gebruiken om aan iedereen die ooit zei dat ze niet goed genoeg was, te laten zien dat ze een nieuwe kans verdient. De jury is het na haar optreden volledig eens met Rebecca en geeft een tweede kans in de volgende ronde.