MAFS-Chantal ’Wenkie’ Huf weer vrijgezel

Chantal laat dinsdag aan Shownieuws weten dat de relatie niet op een vrolijke manier is geëindigd. „Ik treed niet in op details, maar het was freaky. Soms is niet alles wat het lijkt.”

Eerder was al in Married at first sight te zien dat haar huwelijk met ’Henkie’ faliekant mislukte. Sterker nog, hij vond op zijn huwelijk met Chantal de liefde waar hij nu nog steeds mee is.