Kaj en Jessie Jazz waren stiekem al 1,5 jaar samen

Jessie vertelt aan Beau Monde dat haar goede vriendin Anna Nooshin, met wie het stel in december op vakantie waren naar Zuid-Afrika, haar overhaalde hun relatie wereldkundig te maken. „Toen we met vrienden in Kaapstad waren, maakte Anna Nooshin een foto van ons. Kaj zei ineens: 'Ik ga 'm online gooien.'"

„Ik schrok eerst, omdat het al zo lang ons geheim was, maar toen was het out in the open”, aldus Jessie.

Kaj had voor zijn relatie met Jessie nogal een wilde periode, want in een video van Anna heeft hij bekend met meer dan honderd vrouwen naar bed te zijn geweest.

