Verliezer The Voice neemt single op met Nicki Minaj

Hoewel Shane Hendrix geen finaleplek wist te bemachtigen in de talentenjacht, lijkt nu toch alles goed te komen op muzikaal vlak. Niemand minder dan Nicky Minaj werkt mee aan zijn single Party Like a Rockstar. De single komt later deze maand uit.

„Mijn management legde de single aan Minaj voor en naar verluidt was er meteen een klik”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. „Toen ze het nummer hoorde, begon ze er spontaan op te rappen. Ze is toen de studio in gedoken om haar touch aan het nummer te geven.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Shane Hendrix zijn naam verbindt aan een topartiest. Eerder werkte hij ook al samen met Justin Bieber voor de alternatieve versie van Hard 2 Face Reality van Poo Bear.