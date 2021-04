Elon Musk gaat Saturday Night Live presenteren

Het gebeurt niet vaak dat een ondernemer de talkshow op NBC mag hosten. Eerder gingen onder meer George Steinbrenner, eigenaar van New York Yankees, en voormalig NBC-baas Brandon Tartikoff de 49-jarige Musk voor. Zijn vermogen wordt geschat op zo'n 177 miljard dollar (146 miljard euro).

Muzikale gast in de show is Miley Cyrus, die in november haar nieuwste plaat Plastic Hearts uitbracht. Het is voor de zangeres de zesde keer dat ze in Saturday Night Live mag optreden.