Camila Cabello heeft dwangstoornis

Haar compulsieve-obsessieve stoornis (OCD) hield Cabello verborgen, ook op haar Instagram. „Van de volgende dingen van het afgelopen jaar zijn er geen foto’s: ik huilend in de auto pratend met mijn moeder over de hoeveelheid angsten en vele symptomen van OCD die ik had”, schrijft ze. „Mijn moeder en ik die in een hotelkamer boeken lazen over OCD omdat ik wanhopig op zoek was naar opluchting. Ik die last had van een constante, niet-aflatende angst die het dagelijks leven ontzettend zwaar maakte.”

De zangeres hield haar worstelingen geheim omdat ze zich ervoor schaamde. „Ik wilde niet dat mensen die dachten dat ik sterk, capabel en zelfverzekerd was - de mensen die het meest in mij geloofden - ontdekten dat ik me zwak voelde. Het stemmetje in mijn hoofd zei dat als ik eerlijk was over mijn mentale gezondheidsproblemen en mijn interne gevechten, dat mensen dan zouden denken dat er iets mis met me was, dat ik niet sterk was of dingen niet aankon.”

Cabello kwam er uiteindelijk achter dat dit niet het geval is en voelt zich inmiddels stukken beter na cognitieve gedragstherapie, meditatie en ademhalingsoefeningen. „Heel lang voelde het alsof mijn angsten mij mijn humor, mijn plezier, mijn creativiteit en mijn vertrouwen ontnamen. Maar nu zijn mijn angst en ik goede vrienden. Ik luister naar haar omdat ik weet dat ze alleen maar probeert te zorgen dat ik veilig ben, maar ik geef haar niet te veel aandacht. En ik laat haar zeker niet beslissingen voor me nemen.”