‘Hillbilly Elegy’: Afkomst zuigend moeras

Het plaatje klopt. Rond J.D. Vance (Gabriel Bass) cirkelt een topcast, met onder meer Amy Adams als manipulatieve moeder Bev, Glenn Close als grofgebekte oma Mamaw en Haley Bennett als oudere zus Lindsay. Uitzichtloosheid, mishandeling, verslaving en armoede tekenen hun familie, maar tegelijk is hun loyaliteit groot. En soms ook verstikkend.

Zo moet J.D. naar huis terugkeren om opvang te regelen voor zijn drugsverslaafde moeder terwijl hij net op het punt staat een grote stap in zijn carrière te maken. Een voice-over en een lange reeks flashbacks maken vervolgens duidelijk dat Bevs problemen niet op zichzelf staan. Want net als iedereen in haar omgeving is zij erfelijk en cultureel belast.

Dat gegeven wordt echter nergens voelbaar gemaakt of uitgediept. Ron Howard blijft in Hillbilly Elegy steken in uiterlijkheden, net als zijn acteurs. Want al doen zij keurig hun kunstje, inzichten biedt dat nauwelijks.

Nu in de bioscoop en vanaf 24 november te streamen op Netflix.