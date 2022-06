Green Day-zanger Billy Joe Armstrong verlaat VS om abortuswet

„Fuck Amerika”, zei de zanger van de band tijdens een concert in Londen. Hij zei daarop ’afstand te doen’ van zijn Amerikaanse staatsburgerschap.

De 50-jarige Armstrong vervolgde dat er ’te veel fucking shit in de wereld gaande is om terug te keren naar dat walgelijke land’. De zanger benadrukte dat hij echt geen grapje maakte. „Ik ben serieus, hoor. Je gaat de komende dagen nog veel van me horen.”

Een meerderheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot vrijdag dat de uitspraak in de zaak Roe vs. Wade, die het recht op abortus vastlegt, wordt verworpen. Met de nieuwe wetgeving mogen staten zelf bepalen of een abortus daar is toegestaan of niet.