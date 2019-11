Ruim 1,4 miljoen kijkers voor race Max Verstappen

Daarmee prijkt de sportuitzending van Ziggo Sport op de vijfde plaats van best bekeken televisieprogramma’s van de zondag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Volgens een woordvoerder van Ziggo Sport is het de op een na hoogste score voor de sportzender. Alleen de Formule 1-uitzending in Mexico trok in 2017 meer kijkers. Toen zagen 1,5 miljoen Ziggo-klanten via het gratis open kanaal de winnende race van Max Verstappen in de Grote Prijs van Mexico.

Verstappen reed zondag zijn honderdste race in de Formule 1. Het was voor de 22-jarige Limburger de 29e keer dat hij op het erepodium eindigde. Dat er zondag zo veel kijkers afstemden op de Formule 1 komt omdat de race in Austin voor Nederlandse kijkers op primetime werd uitgezonden. Ook de nabeschouwing was in trek met 694.000 kijkers.

Hendriks & Genee

Studio Sport Eredivisie op NPO 1 trok zondag met 2,2 miljoen de meeste kijkers, gevolgd door het NOS Journaal (bijna 1,9 miljoen) en Maestro (bijna 1,5 miljoen). Expeditie Robinson staat met eveneens bijna 1,5 miljoen kijkers op de vierde plaats in de ranglijst van best bekeken tv-programma’s.

De start van het nieuwe seizoen van de talkshow Café Hendriks & Genee trok niet meer dan 159.000 kijkers, terwijl er in juni nog 238.000 mensen keken naar de eerste aflevering van de nieuwe Veronica-talkshow.