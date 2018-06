Hélène Hendriks verlaat FOX voor Veronica

Hendriks wordt onder meer het gezicht van de Champions League-uitzendingen, die ze afwisselend met Wilfred Genee gaat presenteren. „Op dinsdag de één, op woensdag de ander. Ik zal waarschijnlijk op de andere dag op het veld staan bij een wedstrijd”, aldus Hendriks in het AD.

De presentatrice heeft nog tot het einde van het jaar een contract bij FOX. Wanneer ze precies overstapt is nog niet helemaal rond. „Het kan al met ingang van het nieuwe seizoen zijn, maar ik werk ook met alle liefde dat half jaar nog door bij FOX. Ik heb het daar altijd heel goed naar mijn zin gehad en nog steeds. Maar daar houd ik me vooral bezig met de eredivisie, dit is promotie naar het hoogste niveau, de Champions League.”

Mogelijk blijft ze tussen haar werk voor Veronica ook presenteren voor FOX. Ook krijgt ze mogelijk een plekje aan tafel van het vernieuwde Voetbal Inside op Veronica. „Ja, daar praten we ook over. Zij zouden het leuk vinden als ik af en toe aan tafel kom en ik wil dat ook wel, maar dat is allemaal nog onderwerp van gesprek. Ik heb ook nog niet getekend.”