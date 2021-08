Derde baby op komst voor dj Ryan Marciano

Sterren

Familie EOTB-Dusty: ’Hij kan al staan en lopen’

Het gaat steeds een beetje beter met Ex on the Beach-ster Dusty Taconis. De 23-jarige realityster belandde in het ziekenhuis na een ernstig scooterongeluk. „Vandaag de dag kan Dusty al staan en lopen”, laat zijn familie weten.