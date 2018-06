Moeder Albert Verlinde overleden

Albert schrijft: „Lieve Mama nog geen half jaar na papa ben je overleden. We waren er gelukkig bij en hebben je een goede reis gewenst. Dank voor alles wat je me gegeven hebt en geef papa een kus van me. Dag lieve lieve schat xx.”

Henny kampte met ernstig geheugenverlies en woonde in een tehuis. Zijn vader Bert overleed vorig jaar op 85-jarige leeftijd vlak voor kerst. „Hij was op, dus is het goed maar wat zal ik hem missen die lieve grote man en alle gesprekken. Het lachen dat we samen deden, het is voorbij. Het is voorbij”, zo liet Albert toen weten.