Juan Carlos wil eretitel ’koning’ niet opgeven

Het behoud van de titel ’koning’ is voor Juan Carlos (82) het laatste restje waardigheid dat hem rest nadat Felipe in maart in een dramatisch besluit bekendmaakte zijn vader diens toelage af te nemen. Bij dezelfde gelegenheid liet de huidige koning weten de erfenis van Juan Carlos te verwerpen, voor zichzelf en voor zijn kinderen.

Iets makkelijker is het voor Felipe om de omvang van het Koninklijk Huis nog verder te beperken. In 2014 verdwenen zijn zussen Elena en Cristina al en nu kan hij ook zijn ouders schrappen, al heeft dat als ongewenst bijeffect dat de algemeen gerespecteerde en in deze geheel onschuldige koningin Sofia (81) dan ook wordt geslachtofferd.

Corruptieschandaal

Dit alles omdat koning Juan Carlos het middelpunt is van een almaar uitdijend schandaal waarbij sprake is van geheime buitenlandse bankrekeningen, het ontvangen van exorbitante giften uit de Golf-staten - honderd miljoen dollar alleen al uit Saudi-Arabië - en de schijn van omkoping daarbij, duistere transacties naar de Bahama’s en Panama, het smokkelen van contanten naar Spanje en de niet opgehelderde rol van een ex-vriendin van Juan Carlos.

De constante stroom negatieve berichten over de koning-emeritus en de vrijwel dagelijkse nieuwe onthullingen en aantijgingen, beschadigen de monarchie en het imago van koning Felipe. De regering vindt dan ook dat hij maatregelen moet nemen en nog meer afstand moet nemen van zijn vader. Hoe dat te doen, laat premier Pedro Sánchez echter graag aan Felipe over.

Volgens El País wordt gekeken of Juan Carlos uit het Zarzuela-paleis kan worden gezet, waar hij na de troonsafstand is blijven wonen. Vraag is dan alleen waar hij naar toe moet. Een huis op het paleisterrein zelf zal niet worden gezien als afstand scheppen, maar een woning elders brengt extra kosten van beveiliging en dergelijke met zich mee. Uitwijken naar het buitenland zou als een vlucht worden gezien voor justitie, die zowel in Spanje als Zwitserland onderzoek doet naar de financiële handel en wandel van Juan Carlos.