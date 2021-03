Talitha Muusse reageert op kritiek over ’stijve houding’ bij Op1

„Op mijn 23e is bij mij een beschadiging aan mijn nekwervel geconstateerd, een soort whiplash, zonder dat ik een auto-ongeluk had gehad”, schrijft de 29-jarige Talitha, die samen met Sven Kockelmann een presentatieduo vormt. „De klachten aan mijn schouders, nek en bovenrug begonnen echter al eerder, zo rond mijn 19e. Waarschijnlijk door een combinatie van erfelijke factoren, een scheef gegroeide ruggengraat, lengteverschil in mijn benen en veel te zware overbelasting door te hard werken en te veel computergebruik.”

Toen Talitha 21 was, heeft ze een maand lang haar nek niet kunnen draaien, omdat alles op slot zat. Ze moest met pijnstillers op bed blijven en mocht alleen lopen met een neksteun. „Op mijn 23e heb ik mijn scriptie aan de Erasmus Universiteit moeten afronden door met 2 vingers alles te tikken en gedeeltelijk door mijn vader de teksten te dicteren. Sindsdien ben ik het normaal gaan vinden om te leven met zware nek en schouderklachten.”

Door alle klachten heeft de presentatrice moeite met lang zitten zonder pijn te voelen. Ondanks alle behandelingen bij een fysio, masseur en een dokter, zijn de klachten nog niet over. „Ik schrijf dit om mensen ervan bewust te maken dat wat je ziet, niet altijd het hele verhaal is. Ik schrijf het ook op omdat het soms pijn doet om reacties te lezen terwijl ik hard mijn best doe mijn eigen houding te verbeteren”, schrijft ze. „Maar nu denk ik: fuck it. Ik werk eraan voor mezelf, en het boeit mij niet hoe het eruit ziet! En ten slotte, ik hoef er als vrouw al helemaal niet gracieuzer, charmanter of mooier er bij te zitten. Dit is wat voor mij nu werkt.”