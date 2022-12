Suzan & Freek krijgen eigen documentaire op Netflix

„‘Ons leven lijkt wel een film’ zeiden we de afgelopen jaren gekscherend tegen elkaar. En nu is dat écht zo”, schrijven Suzan & Freek op Instagram. De twee zijn er heel trots op. „Over ons leven, onze carrière en hoe wij hierin voor onszelf de balans proberen te vinden temidden van alle hectiek. Van thuis aan de keukentafel tot backstage in de Ziggo Dome - ze waren overal bij en dat is straks allemaal in de docu te zien.”

Hoewel Suzan & Freek het heel spannend vinden, kunnen ze tegelijkertijd niet wachten om het eindresultaat te delen.