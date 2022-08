Kinderen Mark Wahlberg schamen zich voor zijn kledingstijl

„Ze schamen zich er vreselijk voor”, antwoordt Wahlberg op de vraag wat zijn kinderen Ella Rae (18), Michael (16), Brendan (13) en Grace (12) vinden van zijn stijl. Toch is hij wel een voorbeeld voor een van hen, zegt de acteur. „De hele zomervakantie lang had mijn zoon geen shirt aan en was zijn onderbroek zichtbaar. Hij had gewoon mijn hele look gejat.”

Wahlberg was begin jaren negentig lid van de hiphopformatie Marky Mark and the Funky Bunch, een groep die met Good Vibrations een grote hit scoorde. In 1993 ging de band uit elkaar.