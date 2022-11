Rob de Nijs duikt op onder de Curaçaose zon

Premium Stan Huygens Journaal

Op welk kunstenaarsdorp is vipfotograaf William Rutten verliefd?

De Kunst10daagse in Bergen is net weer voorbij, maar bij hotel-restaurant Merlet (*) in het aanpalende duindorp Schoorl gaat het kunstfestijn nog even door. Daar kun je zelfs tot het einde van het jaar de expositie zien van vip-fotograaf William Rutten.