Typhoon gaat ’janken’ bij terugkeer op bühne

Glenn de Randamie, zoals Typhoons echte naam luidt, zag door corona zijn ’comeback year’ in duigen vallen. „Eerst was ik nog heel strijdvaardig. En op een gegeven moment veranderde dat, toen werd ik echt verdrietig gewoon. Het is ook een stukje rouw. Je kijkt uit naar een heleboel dingen. Het is dan een luxeprobleem dat het alleen daar nog maar over gaat en niet over je gezondheid, want ik ben gelukkig gezond. Maar je moet wel afscheid nemen van iets. Dat vond ik wel pittig.”

Typhoon had grootse plannen voor zijn comeback, maar zat dus vervolgens gedwongen thuis. „Op een gegeven moment merkte ik dat al die beperkingen ook in mijn hoofd gingen zitten. Toen heb ik de knop omgezet”, aldus de muzikant. Hij is nu samen met organisatiebureau Tribe bezig met het opzetten van een reeks concerten van diverse artiesten voor maximaal honderd man publiek én op 1,5 meter. „Dat komt door die knop, anders was dat niet gebeurd.”

Oog in oog

Ook wil Typhoon zelf weer dolgraag optreden. Het besef kwam pas echt toen hij zijn inmiddels geannuleerde show op Lowlands met twee vrienden besprak. „Ik vertelde hoe ik dat voor me zag. Hoe ik wilde openen en met de nieuwe plaat. Ik ging er zo erg in op dat ze naar me zaten te kijken van: ’dude, jij mist het optreden echt’.”

Typhoon wist toen dat het eerste moment dat hij de microfoon weer op kon pakken speciaal ging worden. „Dat ik eindelijk weer kan delen met mensen en niet via een schermpje, maar gewoon oog in oog. Ja, ik denk dat ik ga janken man. Het is zo nodig.”