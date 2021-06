’Amy Winehouse was gewoon niet te redden’

Zo mooi als ze kon zijn, zo triest eindigde het leven van Amy Winehouse. Volgende maand is het alweer tien jaar geleden dat het Britse popfenomeen dood werd aangetroffen. Ⓒ Getty Images

Volgende maand is het alweer tien jaar geleden dat Amy Winehouse, 27 jaar oud pas, overleed en de wereld in shock achterliet. Zo veel talent, zo veel charisma, zo’n dijk van een stem. Ze wordt nog dagelijks gemist, helemaal door haar beste vriend Tyler James. Als eerbetoon schreef hij nu My Amy, een boek vol herinneringen en prachtige anekdotes waar de liefde vanaf spat. „We hebben er alles aan gedaan om Amy te redden... maar het was een gevecht dat niet te winnen viel.”