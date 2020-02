Nieuwe acteurs in cast Soldaat van Oranje

Raymond Paardekooper en Genio de Groot spelen afwisselend de rol van Van ’t Sant, de adjudant van koningin Wilhelmina. Pouwels deelt de rol van Wilhelmina met Debbie Korper.

Soldaat van Oranje gaat over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema. Sinds de première in 2010 bezochten meer dan 3 miljoen mensen het stuk in De TheaterHangaar in Katwijk. Onlangs werd het bekroond met een speciaal in het leven geroepen Musical Award voor Unieke Prestatie. De musical ontving de award vanwege de ongekend lange speelduur, het unieke bezoekersaantal en de bijdrage aan de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog.