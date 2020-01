Conchita Wurst gaat twee maanden in Amsterdam wonen

„Ik verhuis dit jaar naar Amsterdam. Ik verheug me er ontzettend op, ook al is het maar voor twee maanden”, aldus Wurst in RTL Boulevard. De zanger gaat in die tijd niet stilzitten. „Ik wil graag de stad verkennen, artiesten leren kennen en creatief zijn.”

Wurst won in 2014 als ’vrouw met de baard’ het Eurovisie Songfestival. Met het nummer Rise Like a Phoenix voorkwam ze een Nederlandse zege, want The Common Linnets eindigden toen als runner-up.