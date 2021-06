’Farming’: Timide knul wordt zwarte skinhead

Premium Film

Volop dreiging in relatiedrama ’The killing of two lovers’

RECENSIE - Vanaf het prille begin is The killing of two lovers zwanger van onheil. Een gewapende man buigt zich in de eerste scène over twee slapende gestalten. Haalt hij de trekker over? Of heeft hij dat misschien al gedaan, wanneer we hem even later uit een raam zien klimmen?