Kim Kardashian doodsbang voor varkens op Bahama’s

Kim postte een filmpje van zichzelf omringd door een paar varkens. „Ik was bang”, schreef ze erbij. Te zien is hoe de vrouw van Kanye West de beesten bij haar vandaan probeert te commanderen. „Daarheen varkentje”, roept ze. Op de achtergrond is haar familie te horen, die haar door de ervaring heen probeert te praten.

Voor zus Khloé lijkt de ontmoeting met de bijzondere varkens wat beter te zijn verlopen. Ze postte een paar foto’s van zichzelf met dochter True op de arm in het water. „True is er nog niet over uit hoe ze denkt over de varkens”, schreef ze bij de kiekjes.

Ⓒ Instagram

Bij een andere vakantiefoto, van zichzelf met True wandelend langs het water, kreeg Khloé een nare reactie van een volger. „Je weet wel dat je baby geen accessoire is, toch?” Hierop sloeg Khloé terug met: „Wil je dat een ouder GEEN herinneringen en tradities maakt met haar kind? Wil je graag dat iemand anders op mijn kind let terwijl ik deze dingen alleen doe? Ik ben haar moeder en ik vier het leven elke dag met haar. True en ik creëren magische herinneringen SAMEN VOOR ALTIJD.”