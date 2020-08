Horrorzorgen om oma in ontbinding

Dochter Kay, die al weken niet meer langs is geweest, begint zich zorgen te maken. In Relic reist ze samen met haar eigen dochter Sam af naar het boshuis. Ze schakelen de politie in en kammen de buurt uit, zonder resultaat. Maar dan staat Edna plotseling weer in haar keuken met een kopje thee. Niks aan de hand, vindt oma zelf. Kay en Sam zien echter een aftakelende vrouw die geholpen moet worden.

Debuterend regisseur Natalie Erika James voorziet deze horror van duistere muziek en shots van ontbindende lichamen, maar is er niet alleen op uit om kijkers te schokken. Harde schrikeffecten zijn er bijvoorbeeld niet. In plaats daarvan is Relic deels een film over hoe je als familie omgaat met de naderende dood.

Die mix van gruwelijke fantasie en menselijk drama, doet denken aan arthouse-horrors zoals The Babadook en The orphanage. Qua spanning en mysterie haalt James het helaas niet bij die films. Maar lef heeft ze zeker, door kijkers een mooi beeld van compassie in de zwaarste tijden mee te geven. Met een slotscène die even smerig als verwarmend is.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)