Obama's maken nieuwe miniserie voor Netflix

Het gaat om een zogenaamde anthologieserie, wat betekent dat elke aflevering een opzichzelfstaand verhaal vertelt. Ze gaan echter allemaal over Afro-Amerikaanse tieners die de liefde vinden tijdens de blackout.

De Obama's tekenden in 2018 een contract met Netflix voor het produceren van programma's en films met aandacht voor mensen of groeperingen die vaak buiten de spotlight blijven. Ze maakten tot nu toe onder meer animatieserie Waffles + Mochi en documentaires Crip Camp en American Factory. Dat laatste project won in 2020 een Oscar.