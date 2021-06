Jaimie en Lil Kleine in videostatement: er was geen fysiek geweld

In een videoboodschap op Instagram Stories vragen Lil Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes om met rust gelaten te worden na de verhalen die over hen de ronde doen. De rapper werd eind mei aangehouden op Ibiza omdat hij Jaimie zou hebben mishandeld op hun hotelkamer.

„We denken dat dit nodig is, omdat wij de afgelopen tijd de ergste horrorverhalen en leugens zien verspreiden, met name door de media en op onlineplatforms over ons en ons gezin”, begint Jaimie haar verhaal. Het Openbaar Ministerie op Ibiza seponeerde de zaak na twee dagen. Het tweetal bracht na een paar dagen een verklaring naar buiten dat hun relatie ’hoogte- en dieptepunten kende’. Lil Kleine bood excuses aan voor alle commotie.

Ook zegt Jaimie hun zoontje Lio nooit in gevaar te willen brengen. „We zijn de liefste ouders voor Lio, we zullen hem nooit in een situatie brengen dat niet gezond is of gevaarlijk.” Daarnaast ontkennen de twee dat er die avond sprake is geweest van fysiek geweld.

Jaimie vertelt dat het stel de tijd probeerde te nemen om bij te komen van alle ’roddels’. „Maar hoe rustiger we werden, hoe meer verhalen er kwamen en dat is ontzettend pijnlijk om te lezen.” Volgens Jaimie gaat haar vriend de komende tijd wel iets liever zijn. „De leugens die verspreid worden... dat is gewoon niet aan de orde”, benadrukt hijzelf.

De vraag wat er exact is gebeurd in de hotelkamer op Ibiza, heeft nog geen van de partijen beantwoord.