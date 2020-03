Cultureel verantwoorde kleurplaten

Het Teylers Museum in Haarlem heeft vier vrolijke exemplaren voor kinderen online staan. Met dino’s en ook een met Napoleon. Maar er zijn elders ook uitdagende kleurplaten voor volwassenen te vinden.

De website openculture.com biedt gratis kleurboeken voor jong en oud met afbeeldingen uit de beste Amerikaanse en Britse museumcollecties en bibliotheken, zoals The British Library, The Smithsonian en The New York Botanical Garden. Open de website en scroll naar beneden naar het kopje Free Art & Images. Daar vind je de link naar Free coloring books.

Je vindt bladen uit middeleeuwse miniaturen die je naar eigen inzicht kunt inkleuren. Of behangontwerpen uit het fin de siècle. Net als botanische tekeningen uit de 18de eeuw. Allemaal even cultureel verantwoord en ontspannend.

Op de website van het Teylers Museum kun je de kleurplaten downloaden en uitprinten via het kopje ’Teylers thuis tips voor kinderen’. Daar vind je ook vier voorbeelden om eenvoudige natuurkundige en scheikundige proefjes thuis te doen. Leuk en leerzaam en een prima aanvulling op het online thuisonderwijs.