Nieuw hoofdstuk in klaagzang Ghislaine Maxwell: socialite eist uitstel strafproces

Ghhislaine Maxwell kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 80 jaar. Ⓒ Getty Images

Klagen is Ghislaine Maxwell, de rechterhand van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, niet onbekend. De Britse socialite, die wordt verdacht van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met Epstein en diens entourage, heeft al diverse keren via haar advocaten laten weten dat het leven in de gevangenis haar erg zwaar valt. Onlangs is er een nieuwe aanklacht tegen de ’madam’ ingediend. En ook daar heeft Maxwell iets over te zeggen...