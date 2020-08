Renze Klamer: vergelijk mij niet met Matthijs van Nieuwkerk

„Het schijnt dat hiervoor een programma heeft gezeten dat het goed heeft gedaan, daar wordt nogal eens naar gevraagd. Ik keek er graag naar als kijker. Maar ik ga niet nadenken over hoe we de schoenen van Matthijs van Nieuwkerk gaan vullen, want als je daaraan denkt word je natuurlijk helemaal gek”, zei Renze dinsdag in RTL Boulevard.

De Wereld Draait Door stopte dit voorjaar na vijftien jaar. De eerste uitzending van De Vooravond is op 31 augustus.