Gerard Joling en Gordon coaches bij The Voice Senior

Enigszins opmerkelijk, want eerder leek het erop dat Angela Groothuizen naast Ali B, Ilse DeLange en Marco Borsato de vierde en laatste coach in de seniorenvariant van het populaire The Voice of Holland zou worden.

In het showbizzprogramma vertellen de twee dat de selectie aan coaches naast hen als duo bestaat uit Angela, Ilse en Marco. Martijn Krabbé en Wendy van Dijk nemen ook in de nieuwe show de presentatie voor hun rekening.

In mei deden geruchten de ronde dat de keuze voor Angela was gemaakt, omdat Gerard en Gordon naar verluidt weigerden plaats te nemen in de duostoel, doordat ze sinds de verschijning van Gordon’s biografie heibel zouden hebben.

In The Voice Senior, dat vanaf 24 augustus op televisie te zien is, komen alleen deelnemers van 65 jaar en ouder aan bod.