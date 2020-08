Betoverende eenvoud in ’Öndög’

Terwijl de politie vertrekt om versterking te halen, blijft de camera achter bij het bevroren lichaam op de uitgestrekte steppe. Een lokale herderin, die goed overweg kan met een geweer, moet een jonge agent helpen om wolven op afstand te houden. In het adembenemende schemerlicht, dat diep oranje en blauw kleurt, zoomt Quan’an langzaam in op haar afgezonderde bestaan.

Dat soevereine leventje verandert ingrijpend na een nacht bij het kampvuur. Maar in Öndög is een mensenleven ook altijd slechts een klein deeltje binnen een veel groter geheel. De naamloze herderin mijmert met een vriend over een levenscyclus van miljoenen jaren, en is met haar kameel soms nog maar een stipje in het decor van eindeloze vlaktes. Schitterende beelden levert dat op, in een verstilde film die eerder als ’anti-drama’ werd omschreven. Daar zit zeker iets in. Öndög lijkt de wereld even op pauze te zetten, om puur op sfeer en gevoel te kunnen focussen.