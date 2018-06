Zangeres Naaz krijgt talentprijs van 3FM

Dat gebeurde op het festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek. Ze zal ook optreden als de andere 3FM Awards worden uitgereikt, op 5 september in de AFAS Live.

Naaz won eerder dit jaar al twee Edison Popprijzen. Ze treedt in de voetsporen van onder anderen Lucas Hamming, Jett Rebel, Kensington, Gers Pardoel, Caro Emerald en Giovanca, die eerder door 3FM werden uitgeroepen tot toptalenten.