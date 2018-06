John de Mol emotioneel over kleinzoon

„Het is een ervaring, ik kan het bijna niet onder woorden brengen, het is zo’n fantastisch gevoel als je voor het eerst zo’n klein hummeltje in je handen houdt en het is je kleinzoon”, aldus John over Johnny, het zoontje van zijn zoon en Anouk van Schie.

Waarop de mediatycoon vervolgens aanvult: „Ik heb het gevoel dat ik het nog intenser ervaar dan toen mijn eigen zoon geboren werd. Het is fantastisch om mee te maken.”

Louis van Gaal laat vervolgens weten meer met zijn dochters te hebben dan met zijn kleinkinderen. Naar eigen zeggen is de reden daarachter dat hij zijn dochters van dichtbij heeft meegemaakt en zijn kleinkinderen slechts vanaf afstand.