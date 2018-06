Keegan-Michael Key getrouwd

Het koppel was sinds november verloofd, toen Keegan-Michael Key de scheiding met zijn ex-vrouw Cynthia Blaise had afgerond. Toch hielden de twee geliefden hun relatie grotendeels buiten de schijnwerpers. Ze woonden slechts enkele openbare evenementen bij, waaronder het tennistoernooi US Open en de uitreiking van de Emmy Awards.

Pugliese was als producent betrokken bij de films Boy Meets Girl en Better Off Single.