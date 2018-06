Heleen van Royen had trio met Bart en prostituee

„Het dagboek heeft dat plan in een stroomversnelling gebracht. We hadden het er al vaak over gehad”, vertelt Heleen in een interview met Volkskrant Magazine. „Ik wilde het een keer met twee mannen doen, Bart met twee vrouwen. Dus daar ontstond een patstelling. Ik wilde er best een keer een vrouw bij, maar dan moest er ook een keer een man bij, gelijk oversteken, snap je?”

Ze vertelt dat dit het perfecte moment was, zodat ze het kon gebruiken voor Sexdagboek. Het stel besloot dus een prostituee te bellen. „Het was veel feministischer dan ik dacht, want wij vrouwen hadden echt de leiding.” Dat blijkt ook uit het boek. Daarin staat te lezen dat Van Royen de ’bemoedigende’ woorden ’watch and learn’ tegen Bart uitsprak, terwijl ze bevredigd werd door de escort. „Het floepte eruit. Niet aardig, ik schaam me er nog voor. Maar ik dacht echt: ’shit, wat doet ze dit ongelooflijk, verbazingwekkend, goed’. Ik werd er compleet door verrast.”

De schrijfster zegt wel dat ze betwijfelt of het trio met twee mannen er nog ooit van gaat komen.

