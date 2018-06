Maan uit de kleren voor nieuwe clip

Spijt is een duet met rapper Jonna Fraser. Ook rockdiva Anouk had een dikke vinger in de pap. Eerder hintte Maan al op een samenwerking met de zangeres. Hoe die er precies uitziet, is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is Anouk een van de producers van Spijt en de later te verschijnen EP.

In Spijt laat Maan zich van haar meest natuurlijke kant zien. Zo draagt ze ogenschijnlijk geen make-up en ligt de 21-jarige zangeres topless op een bed vol rozenblaadjes.