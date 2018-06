Meghan debuteert op balkon Buckingham Palace

De Britse koninklijke familie neemt vrijwel voltallig deel aan de plechtigheid, die bestaat uit een optocht van Buckingham Palace via de Mall naar Horse Guard's Parade. Daar mag jaarlijks één van de van de zogenoemde 'Household' regimenten - Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards - haar kleuren tonen aan de koningin.

Elizabeth neemt de militaire parade af, en rijdt daarna met haar familieleden terug naar Buckingham Palace. Daar volgt de balkonscène voor het overvliegen van vliegtuigen van de Royal Air Force en worden de tienduizenden toeschouwers begroet.

Meghan mag, als kersverse hertogin van Sussex, meerijden in een koets. De militaire parade zelf bekijkt zij vanuit Horse Guard's Parade. Op het balkon van Buckingham Palace is ook plek voor de allerjongste generatie, inclusief prins George en prinses Charlotte. De in april geboren prins Louis is waarschijnlijk nog te jong om de show te stelen.