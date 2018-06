Nick Jonas en Priyanka Chopra inderdaad samen

Priyanka Chopra (35) en de tien jaar jongere Nick Jonas hielden hun zonnebrillen op toen ze door de terminal liepen. De zanger was gekleed in een T-shirt met skinny jeans en een spijkerjasje, terwijl Chopra er met wijde pijpen en een korte roze gebreide top glamoureus uitzag.

Volgens People daten de twee nu enkele weken. Eerder deze maand gingen ze uit in West Hollywood en zagen omstanders duidelijk affectie tussen de sterren. „Ze zijn flirterig en gaan veel met elkaar om en houden voortdurend contact via tekstberichten”, zegt een insider.

De twee kennen elkaar al langer; vorig jaar gingen ze samen naar het Met Gala in New York. Priyanka verklaarde onlangs nog in de show van Jimmy Kimmel dat dat puur vriendschappelijk was.