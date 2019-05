Disney-topman neemt ontslag na beschuldigingen seksueel wangedrag

Disney maakte vrijdag bekend dat Lasseter tot eind 2018 aanblijft als consultant. Daarna verlaat hij het bedrijf definitief. Disney-CEO Robert A. Iger: „John heeft een opmerkelijke carrière achter de rug bij Pixar en Disney Animation. Hij heeft de animatie opnieuw uitgevonden, adembenemende risico’s genomen en originele verhalen verteld die altijd blijven bestaan. We zijn erg dankbaar voor zijn werk, waaronder een meesterlijke en opmerkelijke ommekeer van de Walt Disney Animation Studios.”

Lasseter trok zich in november al tijdelijk terug na de beschuldigingen. Hij nam een sabbatical van zes maanden en verontschuldigde zich aan iedereen die hij ’een ongewenste knuffel of ander gebaar’ gaf. „De afgelopen zes maanden hebben me de kans gegeven om na te denken over mijn leven, carrière en persoonlijke prioriteiten”, deelde Lasseter zaterdag mee in een verklaring. „Hoewel ik toegewijd blijf tot de kunst van animatie en geïnspireerd ben door het creatieve talent bij Pixar en Disney, heb ik besloten dat het einde van het jaar de juiste tijd is om te beginnen concentreren op nieuwe creatieve uitdagingen.”