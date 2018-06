ZIEN: Peuter Ice-T rapt mee tijdens optreden vader

„Dit kleine meisje heeft geen podiumvrees”, schrijft Coco bij een reeks video’s op Instagram. „We hebben haar een speelgoedmicrofoon moeten geven om mee te kunnen doen.”

Gekleed in een Minnie Mouse-shirtje beklimt Chanel het podium, nadat haar vader de peuter uitnodigde hem te vergezellen. Na een kort praatje van Ice-T waarbij hij haar voorstelt aan het publiek, zet de band een nieuw nummer in. De kleine peuter houdt zich kranig staande tussen al dit muzikale geweld en beweegt voorzichtig mee op de beat, terwijl ze vrolijk mee rapt.

„Zingt ze nu mee met de tekst ’don’t give a fuck’? Leuk”, zo staat er tussen de reacties te lezen. Veel andere volgers maken zich vooral zorgen over haar gehoor, omdat ze geen zichtbare bescherming draagt. Het merendeel van de reacties gaat echter over hoe ontzettend schattig het meisje het is.